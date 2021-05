Un hombre mata a seis personas y se suicida en una fiesta de cumpleaños en Colorado | Internacional

Un hombre irrumpió armado en una fiesta de cumpleaños la madrugada del domingo en Colorado Springs, una de las principales ciudades del Estado de Colorado, y mató a seis personas, entre ellas, su novia, antes de suicidarse. Familiares, amigos y niños se habían reunido el sábado para la celebración en un parque de viviendas móviles y los hechos tuvieron lugar poco después de la medianoche, según fuentes de la policía local, que no han facilitado por el momento la identidad de las víctimas ni del autor del tiroteo. Los menores de edad, que no han resultado heridos, fueron trasladados a casa de otros parientes.

