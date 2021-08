Un hombre ganó 2 veces la lotería en un mismo mes

“Las probabilidades de ganar US$ 40.000 jugando Mega Millions son 1 en 931.001, y las probabilidades de ganar US$ 3 millones son aproximadamente 1 en 13 millones”, indicó la Lotería de Educación de Carolina del Sur.

El gran ganador, que es de Grand Strand, reclamó un premio de US$ 40.000 el 16 de julio y luego uno de US$ 3 millones el 27 de julio. Compró los dos boletos Quick Pick de Mega Millions en una gasolinera de Murphy USA en Myrtle Beach, dijo la Lotería de Educación de Carolina del Sur en un comunicado el miércoles.

