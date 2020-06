Un hombre gana casi 100 kilos de peso tras estar cinco meses sin salir de casa por la cuarentena

Tras visitar varios doctores y que le rechazasen por la complejidad de su caso, el medico Li Zhen, del Hospital Universitario Central de Wuhan, no pudo decirle que no tras la primera petición que le hizo Zhou: “Doctor, llevo 48 horas sin poder cerrar los ojos. Es muy incómodo. ¿Me puedes ayudar? “.

Su nombre es Zhou y no se han compartido más detalles para salvaguardar su privacidad. Su vida antes de la cuarentena no era la más sana, pero controlaba su peso y trabajaba en un café. Sin embargo, cuando llegó la cuarentena por el coronavirus comenzó a ganar kilos, hasta pesar en torno a 280 kg en la actualidad.

