Un hombre es multado con casi 3.000 euros en Taiwán por romper la cuarentena… ocho segundos

Los trabajadores del hotel, viendo la escena a través del sistema de videovigilancia, avisaron al Departamento de Salud regional , que impuso al hombre una sanción económica de 100.000 dólares taiwaneses (2.924 euros aproximadamente) por infringir la medida de seguridad. Además, las autoridades quisieron utilizar como ejemplo su caso para alertar a los viajeros de que no deben pensar que no se les multará.

You May Also Like