Un hombre condenado por violar a su nieta pide la prisión domiciliaria por riesgo de contagio de Covid-19 en prisión

El domicilio en el que el condenado solicitó pasar su condena no es el mismo donde reside su nieta, pero allí viven dos menores y uno de ellos con síndrome de down. Esto le imposibilita ya que, según su sentencia, no debe residir en un lugar donde vivan menores de edad ni personas de vulnerabilidad.

El caso de Amaya se ha topado con las organizaciones Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y Cladem, que representan los intereses de la víctima y no contemplan que el hombre salga de prisión y defienden que no se cumplen los requisitos para esta medida.

