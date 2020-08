Un hombre condenado a solo nueve años de prisión tras decapitar a su hija adolescente con una guadaña en Irán

El caso aviva la polémica sobre las denuncias contra un sistema judicial iraní que considera al hombre con derecho a castigar a mujeres y niñas si no cumplen con el código de honor no escrito. Hasta ahora las iniciativas para garantizar los derechos de los menores han chocado con el Consejo de Guardianes de la Revolución, que desecha las normativas por considerarlas antiislámicas.

“Ella me quería y se refugió conmigo porque su padre la pegaba todos los días , era un drogadicto. Me pidió que la salvara de las torturas diarias que sufría casándome con ella”, ha explicado el propio Jawri a la prensa iraní al ser interrogado por la diferencia de edad entre ambos.

