Un hombre con un burka roba más de 700.000 euros en joyas en Nueva York

Según la policía, que por ahora no ha efectuado ningún arresto, el hombre no ha podido ser identificado por el momento ya que el atuendo que vestía tapaba casi todo su rostro.

En total, el negocio calculó el valor de los objetos sustraídos en algo más de 700.000 euros, según las fuentes de la Policía citadas por el New York Post, mientras que los responsables del establecimiento han preferido no hablar con los medios.

