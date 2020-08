Un hito silencioso…

Estos resultados nos demuestran claramente el éxito que se obtiene cuando la ciencia trabaja de la mano de la comunidad internacional y de organizaciones filantrópicas para lograr objetivos comunes. Aunque no se haga ruido, Panamá ha tenido su participación directa en estos logros. Desde hace años, nuestro país ha sido un centro importante de investigación de vacunas, con énfasis particular en la del polio. Varios estudios desarrollados en Panamá, han sido publicados en importantes revistas médicas del mundo. Y, el centro de investigación en vacunas Cevaxin, donde participan más de cien profesionales panameños e investigadores independientes del Hospital del Niño, ha sido invitado por la fundación Gates para participar en su programa global de desarrollo de vacunas. De hecho, la última vacuna oral, más segura que las anteriores, y que ha servido para cortar los escasos brotes que quedan en el mundo, se desarrolló basada en investigaciones hechas en Bélgica y Panamá. Tristemente, nuestro arrebato de pseudo ciencia, patrocinado por unos pocos médicos e “influencers” que de medicina apenas saben enfermarse, se ha dado a la tarea de cuestionar que en Panamá se haga investigación para el desarrollo de vacunas contra Covid-19. Menos mal que la ciencia no pierde tiempo en esos estorbos.

You May Also Like