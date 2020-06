Un herido a tiros en una manifestación antirracista en Albuquerque, Nuevo México | Internacional

La información sobre lo que ocurrió es aún confusa. Unas decenas de personas se manifestaban el domingo por la tarde para pedir la retirada de la estatua del español Juan de Oñate en la ciudad. La animadversión de algunos grupos contra la estatua no es nueva. Según el relato del Albuquerque Journal , cuando la manifestación había alcanzado la estatua, una persona comenzó a dañar la base con un pico. Entonces apareció un grupo que se autodenomina New Mexico Civil Guard, una especie de milicia armada, que se enfrentó físicamente a los manifestantes.

You May Also Like