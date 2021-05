Un helicóptero español ‘Tigre’ se empotra contra una línea eléctrica durante unas maniobras militares

Las Famet cuenta en la actualidad con una flota de 18 helicópteros Tigre operativa de la versión HAD (Helicóptero de Ataque Destrucción). El último aparato fue entregada a principios de este año. Todos operan desde el Batallón de Helicópteros de Ataque nº1 (Bhela 1), ubicado en la base Coronel Sánchez Bilbao en Almagro (Ciudad Real). El objetivo es contar en un futuro con hasta 24 helicópteros Tigre HAD , según explicó el jefe de las Famet, general de brigada Javier Marcos, en una entrevista a Infodefensa.com.

You May Also Like