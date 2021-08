Un hallazgo revoluciona todo lo que se creía sobre los “visitantes interestelares”

Hoy, en un nuevo estudio publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, los astrónomos Amir Siraj y Avi Loeb, del Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian (CfA), demuestran que en la Nube de Oort -un enjambre de desechos situado en los límites del sistema solar- los objetos interestelares superan en número a los pertenecientes a nuestro sistema solar.

