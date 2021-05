Un grupo punk de niñas se viraliza por una canción contra un compañero racista y firman un contrato discográfico

Y este éxito ha llevado a The Linda Lindas a firmar un contrato nada menos que con Epitaph Records, una discográfica que ha llevado las carreras de legendarios grupos como Green Day, Weezer, Rancid, The Offspring, Pennywise o Bad Religion , entre otros.

La banda ofreció un concierto en la biblioteca pública de Los Ángeles e interpretaron Racist sexist boy). El vídeo de la canción se hizo viral en Instagram, donde supera los tres millones de visualizaciones, y el músico Tom Morello, miembro entre otros de la mítica banda Rage Against the Machine , lo compartió en Twitter: “La canción del día”, escribió.

El tema tiene una historia real detrás: el abuso que recibió la batería del grupo cuando estalló la pandemia del coronavirus: “Un niño de mi clase se acercó y me dijo que su padre le había dicho que no se acercara a los chinos . Le dije que yo era china y se alejó de mí. Eloise (otra de las componentes del grupo) y yo escribimos esta canción sobre esa experiencia”, dijo la joven artista.

Una cosa que ha quedado clara en los últimos años es que la viralidad en Internet puede ser la puerta para grandes historias. O si no que le pregunten a The Linda Lindas , un grupo de punk formado por cuatro niñas que acaba de firmar un contrato discográfico tras una actuación viral.

You May Also Like