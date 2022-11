Un grupo ecologista se pega a la pista del aeropuerto de Berlín y circula en bicicleta por ella para bloquear los despegues

El comunicado en que se defiende el bloqueo del aeropuerto argumenta que el avión no es un medio de transporte normal para ciudadanos normales y señala que cerca del 80% de la población mundial no lo ha usado nunca .

No obstante, la declaración de Schäuble no se refiere concretamente a las acciones de Última Generación, sino en general a las protestas de grupos juveniles. Entre estos se encuentran otros mucho menos radicales en sus procedimientos como Fridays for Future.

You May Also Like