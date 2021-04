Un grupo de cibercriminales asegura haber robado diseños secretos de Apple y amenaza con difundirlos si no pagan

REvil publicó en su web de filtraciones un algunos de los planos de los planos robados para intimidar a Apple. Junto a ellos, mandó un mensaje a la empresa estadounidense: “Para no esperar a las próximas presentaciones de Apple, nosotros, el grupo REvil, proporcionaremos datos sobre los próximos lanzamientos de esta compañía tan querida para muchos. Tim Cook puede dar las gracias a Quanta. Por nuestro lado, se ha dedicado mucho tiempo a solucionar este problema . Quanta nos ha dejado claro que no le importan los datos de sus clientes y empleados, lo cual permitirá la publicación y la venta de todos los datos que tenemos”.

You May Also Like