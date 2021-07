Un grito por la infancia: 825 casos de agresión

La “castración química”, explicó Pitti, es un proceso químico que reduce la función eréctil de la persona, por lo cual el deseo sexual disminuye. Aunque la apoya, Herrera reconoce que esto no resuelve la raíz del problema. “Estos ataques tienen un trasfondo de misoginia, no de deseo sexual”, planteó y agregó que políticas públicas reduccionistas no serán suficiente para solucionar los problemas ni disminuir las cifras.

You May Also Like