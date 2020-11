¡Un grito de auxilio!

El intento suicida es el nivel máximo de conducta y actitud autodestructiva, en un continuo de ataques al yo y al propio cuerpo. El consumo de drogas, el exceso de alcohol, de tabaco y los hábitos no saludables constituyen gradaciones equivalentes del mismo fenómeno de atentar contra sí mismo. Sobrealimentarse o no alimentarse, los deportes riesgosos y las actividades productoras de estrés son otros factores que atentan contra la salud y la propia vida.

