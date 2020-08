¿Un gran paso o un enorme retroceso?

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) no había fijado cuándo se implementaría el Apagón Analógico. La ley 24 de 1999 indica que el periodo de transición de la televisión análoga a la digital no debía ser menor de 10 años. En todo caso, de tratarse de un periodo mayor, así lo debía establecer la ASEP, a partir del 14 de septiembre de 2011.

