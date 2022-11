“Un golpe Mundial”, “Increíble”, “pesadilla”…

En concreto, los medios argentinos no tardaron en reaccionar a la derrota , intentando explicar un resultado que todos coinciden en señalar como “increíble” e “inesperada” , pero intentando no hacer demasiada sangre para evitar empeorar la situación en el entorno de una concentración argentina tocada anímicamente. “Duro golpe”, “golpe mundial” o “golpazo” son algunos de los calificativos empleados por la prensa argentina para describir la derrota argentina en su estreno qatarí, que también advierte que “el derrumbe” de la albiceleste “complica su futuro” en el torneo .

You May Also Like