Un gol de Ocampos evita el desastre ante un gran Valladolid

Los de Lopetegui no pueden permitirse el lujo de no sumar, si quieren mantener la distancia con el Getafe por el cuarto puesto de la Champions, ni perder comba por el tercero del Atlético de Madrid. El técnico vasco ha citado a toda la plantilla, más los canteranos Genaro Rodríguez y José Mena que ya viajaron a Villarreal.

You May Also Like