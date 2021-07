Un glorioso júbilo | La Prensa Panamá

Demoró buen tiempo en esa primera sesión la aceptación y formalización de los poderes de los representantes, según las normas aceptadas en aquella época. Dos representantes por Estado: Perú, Colombia, Centroamérica y México. En cuatro había quedado la propuesta inicial, en la que también se encontraban Chile, las Provincias Unidas del Río de la Plata y Bolivia. Santander, entonces vicepresidente de Colombia, invita, por su cuenta, a Estados Unidos, Gran Bretaña y Brasil. Los delegados estadounidenses no consiguen llegar (uno de ellos fallece en el camino) y Brasil, entonces monarquía, no acepta.

