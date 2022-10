un gigante, la revelación del año y una ‘trampa mortal’ preparada para el dobles

El partido por parejas, decisivo desde la implantación del nuevo formato de Piqué, es el talón de Aquiles de la selección española, que no cuenta con una pareja estable para esta modalidad. En esta ocasión Bruguera ha vuelto a confiar en Marcel Granollers , el único doblista puro de una convocatoria en la que ya no entra Feliciano López (en su año de despedida) y que por ahora no abre las puertas a David Vega (27 años), el futuro del dobles español.

El seleccionador croata, Vedran Martic , no ha escatimado en la convocatoria, y como no podía ser de otra manera, el líder será Marin Cilic (apodado Mrnja). El ‘gigante’ de 34 años (número 16 del ranking ATP) será el rival a batir, seguramente, de Carlos Alcaraz o de Roberto Bautista , los dos jugadores más fiables de Bruguera en los individuales.

