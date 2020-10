Un gallo de pelea mata a un policía en una redada contra los combates ilegales

Al parecer, el gallo golpeó con la cuchilla el muslo izquierdo del agente y le cortó una arteria femoral, razón por la cual el hombre comenzó a desangrarse. “Nunca había visto algo así, fue un accidente que nadie se esperaba. Fue tan desafortunado y de tan mala suerte que no lo puedo explicar. No podía creerlo cuando se me informó”, comentó el jefe de la policía provincial, el coronel Arnel Apud. “Esta es la primera vez en mis 25 años como policía que pierdo a un hombre debido a la espuela de un gallo de pelea”, añadió.

You May Also Like