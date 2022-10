Un gabinete donde predominan las lealtades políticas; la metamorfosis del equipo de Cortizo

Lo que sí está claro, es que ella no renunció. Cortizo le pidió el cargo. A diferencia de otros que han salido de su gabinete, no se le permitió presentar su renuncia. ¿Cuál fue el motivo? Como la Presidencia de la República no ha dado una versión al respecto, la agenda pública está repleta de teorías: desde su supuesto rol pasivo en el lobby para que Camilo Alleyne ganara la secretaría de la Organización Panamericana de la Salud , hasta las diferencias con miembros del actual gabinete, y con embajadores.

