Ahora soy exolímpica. Mi propósito es continuar apoyando el crecimiento de las ciencias espaciales en mi carrera profesional. Espero ver y trabajar pronto con los nuevos jóvenes que acepten el reto de llevar a Panamá al espacio. Lo que se vivió del 3 al 7 de octubre, en Panamá, revitalizó mi esperanza. Estos 69 jóvenes somos solo una muestra de la cantidad de chicos que lucharán por el desarrollo en ciencia y tecnología de la región. Tenemos la responsabilidad de promover el desarrollo en ciencias espaciales. Panamá se distinguió por obtener 5 menciones honoríficas, 3 medallas de bronce y una medalla de plata. A los olímpicos de la región, reconozco su enorme esfuerzo. A los panameños nos toca seguir esforzándonos, conscientes de que el cielo no es el límite, si no, la esperanza de un futuro en las estrellas.

You May Also Like