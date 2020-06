Un futbolista ghanés ha vivido dos meses en un aeropuerto de la India por las restricciones del coronavirus

La historia de Roger Juan Muller podría servir perfectamente como argumento de una secuela para la película ‘La Terminal’ (2004, Steven Spielberg), pero en versión fútbol. Es uno de tantos relatos que ha dejado la pandemia del coronavirus, en su caso con final feliz.

Este futbolista ghanés de 23 años recibió en noviembre una oferta inesperada de un país muy alejado al suyo, la India. El ORPC Sports Club de Kerala, al sur del país, se quería hacer con sus servicios y le ofreció un contrato de seis meses, que acabó a finales de marzo.

Una vez finalizada su vinculación con el conjunto indio, Roger Juan Luigi Rogee Muller (su nombre completo) se dirigió a Mumbai con la intención de volver a su país el 30 de marzo. Al ver el cariz que estaba tomando por entonces la situación de los vuelos, pensó que era buena idea pasar unos días antes en la ciudad para asegurarse de que no habría problemas para salir. El 21 de marzo, ocho días antes del vuelo, ya estaba en la ciudad y se puso a buscar una habitación de hotel.

El primer problema es que estaba muy corto de dinero y no encontró ningún alojamiento disponible para su presupuesto. “No conocía a nadie allí, así que le conté mi historia a un policía y me recomendó ir al aeropuerto”, relata el joven de 23 años, en declaraciones recogidas por la CNN. Craso error. Tres días después, el 24 de marzo, el primer ministro Narendra Modi anunció la cancelación de todos los vuelos internacionales.

Muller se vio sin dinero para salir del aeropuerto, sin posibilidad de viajar a su país y sin nadie que le pueda ayudar, así que decidió quedarse a dormir en el aeropuerto.

Desde entonces han pasado más de dos meses. El futbolista se convirtió en una especie de celebridad entre los trabajadores del recinto, e incluso le montaron una pequeña fiesta de cumpleaños. “La gente del aeropuerto me ayudó mucho. Me han dado comida y me han apoyado un montón”, relata, y pone como ejemplo que un guarda de seguridad le regaló un móvil nuevo porque el suyo se rompió.

Los contactos con el consulado ghanés no dieron resultado. Las autoridades de su país le decían que ellos no podían hacer mucho mientras durara el confinamiento, y que él sólo podía esperar. Su historia llegó a oídos de un periodista local, que compartió su historia en las redes y pidió ayuda a Aaditya Thackeray, ministro de turismo y medio ambiente de la región y, además, presidente de la Asociación de Fútbol del Distrito de Mumbai.

Gracias a su gestión, Roger Juan Muller ha podido volar, por fin, de vuelta a Ghana, tras 73 días a la Viktor Navorski, el personaje de Tom Hanks en ‘La Terminal’.

Pese a que ha sido toda una aventura, Muller no guarda un mal recuerdo e incluso está dispuesto a volver a la India. “Me fui de casa para conseguir alimento para los míos. Si me vuelve a surgir la oportunidad y me ofrecen otro contrato, volveré”, afirma.