Un fotógrafo rompe las patas de un cachorro de león para que no escape de los ‘selfies’ con turistas

Según apunta el Daily Mail, el responsable de tal atrocidad fue un fotógrafo que cobraba a turistas por hacerse fotos con el cachorro , que fue separado de su madre a una edad muy temprana. Al crecer, se volvería más inquieto y el maltratador animal no tuvo mejor idea que romperle las patas traseras para que no pudiese huir de las fotos.

You May Also Like