Un fisioterapeuta contagia a un tercio del equipo olímpico de remo femenino de EE UU

La campeona olímpica en Río 2016 publicó un mensaje con sus seguidores de Facebook en el que advertía de sus peligros y de cómo puede afectar hasta a los deportistas de élite. “Se dice que si eres fuerte y joven, cogerás el virus y no será malo. Pero nosotras somos el ejemplo de que no es así. A nosotras nos noqueó rápidamente “, explicó.

Era de esperar que durante este periodo de cuarentena, las atletas comenzaran a experimentar síntomas de la enfermedad, y así fue. La historia de una de ellas en particular, recuerda el peligro del COVID y cómo no subestimarlo. Emily Regan , compartió su historia en redes.

The New York Times destapa un peligroso rebrote en el equipo femenino de remo americano , donde hasta 12 deportistas fueron contagiadas después de estar en contacto con su fisioterapeuta, quien se ha señalado como foco de los positivos. Sin embargo, hasta hubo alguna integrante del equipo que, pese a presentar síntomas que delatan al virus, no se sometió al test .

