un final catastrófico para un gobierno caótico que deja el país partido en dos

En EE UU no hay política gubernamental que no pueda revertir el Tribunal Supremo. Esta institución clave siempre ha estado en pugna entre demócratas y republicanos. La muerte de la icónica jueza demócrata Ruth Bader Gingsburg en 2020 ha facilitado a Trump dejar un Supremo con 6 jueces conservadores, contra 3 cercanos al Partido Demócrata . Aunque de poco le haya servido en su última y más reciente demanda contra un supuesto fraude electoral.

La política internacional de Trump ha estado basada en su peculiar manera de entender los intereses de los estadounidenses , y se ha granjeado abundantes enfados de la diplomacia mundial. En concreto abandonó acuerdos como el nuclear, el de París contra el cambio climático, o los económicos de vecindad con México y Canadá. En plena pandemia de coronavirus dejó de financiar a la OMS. Pero también entró en guerra comercial con China, mató a un general iraní con drones a principios de año y ha escalado la tensión con ese país tras perder las elecciones. De hecho, el primer reto que deja a la administración Biden es el de apaciguar la tensión con Irán y dejar claro que EE UU no quiere más guerras en Oriente Medio . Como legado de Trump, como no, está la espectacularización de sus relaciones con Kim Jong Un, líder totalitario de Corea del Norte.

A pesar de las precipitadas llamadas a la no violencia, la transición se anticipa revuelta. Radicales armados han organizado marchas para rodear edificios gubernamentales a pocas horas de la investidura de Joe Biden, ceremonia a la que Trump ha anunciado que no acudirá.

