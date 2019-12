Un festival por la prevención

El evento, que comenzó el viernes, finaliza esta tarde, a las 6:00 p.m., precisamente con un concierto de Señor Loop, en una tarima musical por la que pasarán desde la 1:30 p.m. los estudiantes de School of Rock , Leo Goldfard y Luci & The Soul Brokers , entre otros. Los días anteriores se presentaron Los 33 , Rabanes , Os Almirantes y Polyphase , entre otros.

Cinco charlas simultáneas tienen lugar desde las 9:00 a.m. a las 6:00 p.m., en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber, mientras que en la Ciudad Deportiva Kiwanis todo es una fiesta de actividades saludables, no solo para el cuerpo, sino también para el espíritu.

