Un festival de cómics, lego y videojuegos

Los simpatizantes del mundo de los cómics y sus personajes tienen este fin de semana un espacio para dar rienda suelta a su afición en el Héroes Panamá Fest, que se desarrolla por tercera ocasión, con exhibiciones de historietas, figuras de acción coleccionables tanto de superhéroes como de villanos, elaboradas maquetas de Lego, colecciones ‘Star Wars’ y de ‘Game of Thrones’, videojuegos y concursos de ‘cosplay’. La actividad empezó ayer sábado y continúa hoy domingo de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber.

You May Also Like