Un fallo que revela nuestras fallas

Si copiamos el comportamiento jurídico de España, todos aquellos a quienes multaron aquí en Panamá por salir en el día o la hora que no les correspondía, ahora tienen fundamento legal para hacer algo al respecto. No nos quedemos ahí; todas las empresas que cerraron ya que no veían sostenible sus operaciones con estas medidas de género o cédula, tienen un precedente, dictado por nuestra Corte, para defenderse legalmente.

La decisión fue celebrada en redes, categorizada como una victoria para la justicia panameña. Es aquí donde le pido a los ciudadanos una revisión de nuestra definición de fallos victoriosos. El fallo de la Corte revela justicia tardía, que para muchos, no es justicia. Durante el 2020, cuando fue impuesta la restricción de movilidad por género, diferentes grupos de la sociedad civil, organismos internacionales y ciudadanos manifestamos nuestro disgusto ante la situación. “¿Es inconstitucional?”, nos preguntamos varios. “Es inconstitucional”, nos respondió la Corte Suprema, un año después. No dejemos que la demora en su respuesta socave la pregunta.

