Un fallo judicial histórico | La Prensa Panamá

ARGENTINA.

A menudo me he preguntado cómo le sonaría al ciudadano medio una ley, ordenanza, decreto o lo que fuera, ya que para el caso da lo mismo, que prohibiera los golpes, los arañazos, las escupidas y las patadas (para no abundar en más detalles), como forma de demostración de amor. Aunque sorprenda, un absurdo no menor que este persiste todavía en el campo de los derechos de la infancia. Muchas leyes relativas a la infancia en América Latina, la Argentina es solo la última de ellas, prohíben taxativamente la privación de libertad como forma de protección. Obviamente, si lo prohíben es porque la práctica se encuentra extendida. En este caso particular además, también goza de un extenso consenso social. Nadie prohíbe lo que no existe o lo que no se practica. Ninguna ley es necesaria para prohibirle a la gente comer vidrio o arena. Uno coloca en la ley algo que existe y se pretende que cese de existir, la violencia doméstica por ejemplo, o cosas que no existan y uno pretende que comiencen a existir. Un financiamiento digno para la educación, por ejemplo. La trillada frase del sentido común, “necesitamos leyes que reflejen nuestra realidad”, no resiste ninguna reflexión crítica. Para eso ya tenemos la realidad. Borges cuenta la deliciosa historia del emperador chino que pretendió confeccionar el mapa perfecto del imperio. Durante 20 años, 20 mil cartógrafos trabajaron en el mismo. Cuando lo terminaron, el mapa era completamente inútil ya que tenía exactamente el mismo tamaño que el imperio.

El pasado 11 de diciembre, la Cámara de Casación Penal de la Argentina, máximo tribunal penal del país en la materia, emitió un fallo de trascendencia histórica en relación con los menores de edad. Téngase presente que la Argentina es uno de los países más atrasados en la materia. Este tribunal declaró la inconstitucionalidad del artículo primero de un decreto de 1980 (pleno periodo de la dictadura militar), que establece el hasta el día de hoy vigente, régimen penal de la minoridad. Es con base a este decreto que en los últimos 10 años se han emitido 14 sentencias de reclusión perpetua a personas que al momento de cometer el delito tenían más de 16 años y menos de 18 años.

Pero no es en relación a esta categoría etérea que se refiere el fallo de la Corte de Casación que aquí estamos comentando. El mismo se refiere a los menores de 16 años. Estos menores considerados jurídicamente inimputables, no resultan en consecuencia pasibles de ninguna sanción penal. Sin embargo, el artículo primero, que se acaba de declarar inconstitucional, permitía, sin ningún tipo de debido proceso, ni determinación de responsabilidades, privarlos de libertad como una forma (históricamente aceptada) de “protección”. Este fallo es el resultado de un hábeas corpus (sabia institución que nos lego la Revolución Inglesa de 1281 contra las detenciones ilegales o ilegítimas) interpuesto por la Fundación Sur Argentina (www.surargentina.org.ar) a favor de todos los menores de 16 años que se encontrasen privados de libertad en la ciudad de Buenos Aires. Un fallo como este no posee efectos instantáneos en el resto del país pero, dado el carácter nacional del tribunal, orientará rápidamente la jurisprudencia en esa dirección.

¿Pero que hacer entonces con los menores de 16 años y mayores de 14 que cometen delitos? (por debajo de esa edad, los delitos significativos son estadísticamente irrelevantes y por eso en general, toda sociedad decente renuncia en esa hipótesis a cualquier tipo de pretensión punitiva).

El mismo fallo, que con la misma vehemencia rechaza en su contenido la criminalización de la pobreza de algunos y la impunidad de la violencia de otros, “exhorta” al Poder Legislativo (imposible usar otra expresión con otro poder del Estado) a sancionar en un plazo no superior a un año, un verdadero sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, que articule la severidad necesaria, que la situación requiere, con los rigurosos estándares de justicia que exige el derecho internacional de los derechos humanos.

Con un atraso descomunal, la seguridad jurídica se aproxima lentamente al derecho de la infancia. No en vano Francisco de Quevedo alertaba: “Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón”.