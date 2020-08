Un fallo ferroviario deja bloqueados a cientos de pasajeros en sur de Francia

1h15 du matin. Toujours dans le train coincé en pleine voie. Départ de Biarritz à 15h55. Je vais passer toute la nuit avec ma femme et mon fils de 2 ans sans distribution d’eau et nourriture. Voilà où dort mon fils en plein covid Bravo @SNCF@ouisncfpic.twitter.com/AyS8mTHDJu

You May Also Like