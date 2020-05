un fallecido y al menos dos heridos

“Estamos rotos e indignados. No podemos normalizar este dolor. No estoy hablando solo en nombre de la gente de color. Seas blanco, negro, marrón o cualquier color entremedias, estoy segura de que te sientes desesperanzado por el racismo que está sucediendo en EE UU ahora mismo”, escribió Beyoncé en su cuenta de Instagram.

