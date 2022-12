Un factor panameño en la ecuación de Bailén

Las autoridades de la Junta Gubernativa de Andalucía hicieron gestiones para obtener sillas de montar de Hispanoamérica —el aporte de la región, como se ve, no fue únicamente en metálico sino en bienes— que, concentradas en Panamá o La Habana, llegasen a Cádiz y, de ahí, al ejército de Castaños. Lorenzo Parral a bordo del “Mifrico Ligero” reportaba, el 16 de junio de 1808, haber contactado con un convoy inglés de dieciséis buques que transportaba una brigada de dos mil hombres además de suministros de guerra para las fuerzas de Castaños. Por un reporte de la misma fecha elaborado por Francisco de Saavedra se sabe que se trataba de las fuerzas terrestres del Coronel Spencer, pero lo que no podía imaginar Parral es que parte de los pertrechos, salvo la pólvora, habían sido producidos en la América española.

Brusi no efectúa comentarios ni añade un prefacio, llanamente coloca el tenor de los documentos de Castaños y de quienes interactuaron con él —tanto locales como galos— de forma cronológica, tal cual están escritos para que el lector saque sus propias conclusiones y pueda revivir el dramatismo de los momentos vividos. Sin embargo, no todo es prosa patriótica, el libro contiene una detallada y pulcra sección contable sobre el material de guerra capturado a los franceses, número de bajas, número de prisioneros, así como de las necesidades de su propio ejército, tanto de los efectivos regulares como de los guerrilleros. Y aquí llama la atención la constante preocupación de Castaños por contar con una adecuada caballería. Tenía los animales, pero carecía de monturas suficientes. La requisa (al ciudadano), la captura (al enemigo) o la compra de sillas de montar en número adecuado es una de sus preocupaciones constantes. En la carta del 7 de junio de 1808 dirigida a la Junta Suprema Gubernativa de Andalucía solicita, por ejemplo, amén de cuatro mil sables, igual número de monturas. En el parte de guerra posterior a la batalla de Bailén, en la sección que se detalla la impedimenta capturada a los franceses, destacan 585 sillas de montar, 11 sillas para artillería ligera y 31 sillas para húsar que serán inmediatamente reutilizadas por las huestes de Castaños.

You May Also Like