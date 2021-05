un fabricante de cabinas para aviones está desarrollando su propia Alexa

La empresa prevé emplear este asistente de voz no solo para los aviones de recreo o de negocios, sino también para los eVTOL, unos aviones eléctricos de despegue vertical que serán muy comunes en unos años . El objetivo final es crear un piloto autónomo manejado por voz en el que el propio pasajero dé indicaciones como “llévame al aeropuerto X”. No obstante, aún queda mucho para que esta idea sea posible y, mientras tanto, los ingenieros de Honeywell Aerospace siguen trabajando.

