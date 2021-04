Un experto en lectura de labios revela qué hablaron los príncipes Guillermo y Harry en el funeral

La analista de lenguaje corporal Adrianne Carter dijo al Express que parecían estar tranquilos. “Kate parecía tomar la iniciativa en la charla, pero cuando los hermanos comenzaron a caminar juntos fue completamente natural sin signos de estrés o discordia en su compañía. No hubo ningún espectáculo forzado ni señales de evitarse el uno al otro. De hecho, William hizo una pausa para que Harry pudiera caminar colina arriba con ellos. Me parece que el dolor los ha reunido” , dijo Carter.

