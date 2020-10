Un experto en aerosoles estima que son responsables del 75% de los contagios de coronavirus

A su vez, el catedrático señala que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. ya reconocen el contagio por inhalación y matiza que no siempre que se emiten aerosoles se expulsa el virus sino que es “esporádico” y por eso ocurre que a veces no se contagian contactos estrechos.

En caso de que sea inevitable estar en el interior de un local, el científico apuesta por ventilar para “limpiar el aire” y que el espacio contaminado no vuelva a ser inhalado por otras personas. Apunta, asimismo, que es necesario que el CO2 en el ambiente no sea superior a 700 partículas por millón, pues garantiza que como mucho el 2% del aire respirado sea aire que ha expulsado otra persona, para los que recomienda la instalación de medidores de CO2 o filtros HEPA.

“Hay muchísimas más evidencias (del contagio) por aerosoles que por gotas”, ha afirmado Jiménez. Sin embargo, la OMS ha rechazado por una “cuestión histórica” el contagio por el aire, como ya hizo en su día con la tuberculosis, que no fue hasta 40 años después cuando se admitió, y por una cuestión “práctica”, porque en un principio no se contaba con suficientes mascarillas para protegerse de la infección.

