Un experto de la OMS pide altura de miras y dar la segunda dosis de AstraZeneca

En su intervención, este especialista, jefe de Pediatría, ha dejado claro que no quiere “quitar importancia” al efecto adverso muy “poco frecuente” incluido ya en la fecha técnica, pero sí hacer hincapié en que una de cada cinco personas que contraen el virus y son hospitalizadas desarrollan algún fenómeno tromboembólico, mientras que a una de cada millón de personas vacunadas con AstraZeneca podría ocurrirle seguramente por una “susceptibilidad específica no identificada”.

