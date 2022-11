Un experimento con armadillos revela que la bacteria de la lepra puede regenerar el hígado

La lepra es una enfermedad muy antigua que durante milenios ha atemorizado al ser humano. Es una infección bacteriana con graves consecuencias y secuelas permanentes: pero también, afirma un equipo de científicos de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido) podría tener la clave para regenerar el cuerpo de forma segura.

Como detalla un estudio publicado en el medio Cell Reports Medicine, parece que la bacteria de la lepra podría hacer que el tamaño del hígado se duplique con un crecimiento sano y funcional (no canceroso), según lo observado en modelos animales.

El armadillo, único modelo posible

Ya se sabía que la bacteria causante de la lepra, Mycobacterium leprae, tiene una serie de propiedades inusuales que incluyen la capacidad de convertir algunos tipos de tejidos corporales en otros. Para estudiar este tipo de procesos, los autores se vieron obligados a recurrir al único animal aparte del ser humano que puede contraer la enfermedad: el armadillo.





Así, infectaron a una serie de estos animales con la bacteria y compararon los cambios que se producían en sus cuerpos con un grupo de armadillos sin infectar y otro resistente a la bacteria. Especialmente, los investigadores estaban interesados en los cambios que se produjeran en el hígado, ya que es a donde se dirige la bacteria.

Lo que observaron es que los animales infectados tenían un hígado mucho más grande en proporción al tamaño de su cuerpo. Sin embargo, no mostraban tumoración, fibrosis o esteatosis y tenían una organización vascular y una arquitectura normales.

Secuestro controlado

La teoría es que la bacteria realiza una suerte de ‘secuestro controlado’ del hígado en el que lo hace crecer para disponer de más tejido que infectar. Para ello, ‘revierte’ el reloj de las células hepáticas, haciéndolas retroceder hasta una etapa en la que pueden proliferar rápidamente antes de volver a ser adultas.





Esto es consistente con el análisis genético de los hígados infectados, que reveló una actividad más parecida a la de un feto o en todo caso un animal muy joven.

Sea como sea, estos autores explican que este mecanismo podría usarse en medicina regenerativa como una alternativa a las técnicas actuales (que efectivamente logran hacer retroceder a las células hasta una etapa proliferativa, pero conllevan un cierto riesgo de aparición de cáncer).

Potencial en medicina regenerativa

Por ejemplo, este enfoque podría permitir reparar los hígados de pacientes que actualmente necesitan trasplantes por enfermedades como fibrosis o cirrosis.





Con todo, la investigación se ha llevado a cabo en armadillos, por lo que aún no está del todo claro que los resultados sean trasladables a los seres humanos. Igualmente, se trata de una bacteria peligrosa, por lo que es necesario indagar más en la mecánica del proceso para poder desarrollar fármacos viables.

Referencias

Samuel Hess, Timothy J. Kendall, Maria Pena, Linda Adams, Richard Truman, Anura Rambukkana. In vivo partial reprogrammingv by bacteria promotes adult liver organ growth without fibrosis and tumorigenesis. Cell Reports Medicine (2022). DOI: https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2022.100820