Un exmonaguillo del Vaticano denuncia haber sido víctima de los abusos sexuales de un compañero

En 2009, ya casi mayor de edad, decidió hablar con el rector Don Enrico, aunque sin especificar los abusos sexuales, sino denunciando que Martinelli le molestaba: “Me siento en culpa por no haber sido más claro entonces”, afirmó. No obstante, aseguró que el rector creyó que solo tenía envidia.

L.G explicó que sintió “terror” a ser descubierto por sus compañeros: “Tenía miedo de que me hubieran visto en la cama con Marinelli y hubieran empezado los chismorreos o que me vieran como homosexual”.

L.G recordó aquel primer contacto: “Martinelli me bajó los pantalones y empezó a tocar mis partes íntimas para masturbarse . Una vez que terminó, se marchó como si no hubiera ocurrido nada. Fue un shock, me sentí paralizado”, rememoró ante los jueces.

“Se metía en mi cama por la noche. Para mi era algo muy extraño , era pequeño y no me había asomado al mundo de la sexualidad”, rememoró.

