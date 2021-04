Un exministro de Finanzas denuncia el desvío irregular de millones de dólares por bancos privados de Ecuador

La labor de la UAFE es controlar y prevenir para erradicar el lavado de activos y la financiación de delitos. Pero, siempre según la versión del también ex viceministro de Finanzas, el organismo ecuatoriano no estaría actuando y estaría permitiendo estas transacciones. “Lo que tratamos ahora es de levantar esta incógnita para que los organismos a quienes les compete la revisión de estas transacciones pongan cartas en el asunto y se depuren esas cuentas”, sostiene.

You May Also Like