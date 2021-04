Un exjugador de la NFL mata a disparos a cinco personas, incluidos dos menores, y se suicida

El exjugador de la NFL Phillip Adams protagonizó un tiroteo en Estados Unidos en el que han fallecido cinco personas, entre ellas dos niños, en el interior de un domicilio en Rock Hill, en el estado de Carolina de Sur. Adams, jugó en San Francisco 49ers, New England Patriots, Seattle Seahawks, Oakland Raiders, Seattle Seahawks, New York Jets y Atlanta Falcons, y se suicidó una tras llevar a cabo el tiroteo .

