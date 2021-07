Un exconcursante de ‘American Idol’, arrestado y acusado de pederastia

En un principio, Bultongez fue eliminado después de que solo uno de los jueces (Luke Bryan) votase a favor, por dos que votaron en contra, Katy Perry y Lionel Richie. Pero este último cambió de parecer y entró en la competición. Cayó eliminado tras cantar Someone To You, del grupo Banners, junto a la propia banda.

A pesar de que TMZ se ha puesto en contacto para pedirle un comunicado o unas palabras, no ha habido respuesta por ahora, como tampoco lo han hecho, a petición de InTouch, desde el programa American Idol o el oficial de información pública del condado de Tarrant. Se baraja la posibilidad de que aún no tenga o se haya decantado por ningún representante legal.

