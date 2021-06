un examen a la hegemonía de la democracia y seguridad del futuro

Los corsarios cibernéticos en Rusia presentan una amenaza de seguridad. Las democracias de occidente aún no tienen una propuesta consolidada. El Partido Comunista de China pretende acelerar sus planes de cara a la oportunidad que presentó la pandemia: una crisis mundial y un imperativo por digitalizar el mundo y sus mercados. ¿Confiaríamos que nuestros propios gobiernos (como el de El Salvador) regulen el flujo de criptomonedas cuyo origen no podemos determinar? E igualmente alarmante, ¿existirá la privacidad?

Dos aseveraciones importantes salieron a relucir cuando Joseph Blount, CEO del oleoducto Colonial en EE.UU., testificó esta semana ante el senado americano. Blount ante todo defendió la decisión de la compañía de pagar para garantizar la liberación de sus sistemas de IT. Y segundo, que la compañía que genera más de $500 millones en ingresos anualmente no tuvo las herramientas para prevenir o subsanar el ataque. Ante este escenario, en América Latina y el mundo tenemos que preguntarnos: ¿Quién va a garantizar la seguridad del ciberespacio? ¿Quién tendrá (como en la operación Escudo Troyano) la llave maestra a nuestros sistemas informáticos? ¿Los americanos? ¿Los chinos? O, ¿nuestros gobiernos nacionales?

La red de comunicaciones encriptadas elaborada por el FBI en 2018 interceptó más de 27 millones de mensajes con una “llave maestra” al sistema. El objetivo principal del operativo no era precisamente la captura de lo ilícito per se, sino infundir miedo en las redes criminales del mundo. El FBI busca convencer a la comunidad criminal que no existe tal cosa como comunicaciones encriptadas seguras. El alcance de la ley es absoluto.

