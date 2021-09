Un estudio sobre la esquizofrenia sugiere que una puntuación de riesgo genético alto no predice el destino del paciente

Descubrieron que dos de los resultados -el comportamiento agresivo y la necesidad de hospitalización- estaban significativamente asociados a puntuaciones de riesgo poligénico más altas. Sin embargo, las puntuaciones no eran más eficaces para predecir estos resultados que la información derivada de los informes escritos , y la combinación de ambas no cambiaba la capacidad de predicción.

