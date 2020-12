Un estudio revela la labor educadora de los niños ‘youtuber’, difundiendo mensajes responsables contra la Covid

En algunos casos, como cuando se promocionan productos como sorteos, “llama poderosamente la atención que los propios canales a través de sus protagonistas menores animen a los más pequeños a colgar fotos con hashtag en sus perfiles de redes sociales” señala la profesora Martínez, ya que en dichas plataformas los menores de 14 años no tienen acceso si no cuentan con autorización de sus progenitores. De forma generalizada, los vídeos no indican ni ajustan los argumentos a la edad de su público objetivo, concluye el estudio.

You May Also Like