Un estudio relaciona el ejercicio físico en la mediana edad con mejor salud cerebral en la vejez

La única limitación que los autores ven al estudio es que son los propios participantes los que reportan su actividad, lo que puede restarle exactitud. Además, los investigadores no incluyeron la actividad física aparte de la actividad de tiempo libre, como la actividad relacionada con el trabajo o la incidental. Aun así, este estudio puede servir como arranque para llevar a cabo estudios más precisos que demuestren con más datos cuál es la influencia del ejercicio físico en la prevención de enfermedades como el Alzheimer. En este sentido, la doctora Sara Imarisio, jefa de investigación en Alzheimer’s Research UK, asegura que “este estudio añade evidencias sobre el importante papel que tiene el ejercicio físico para cuidar la salud de nuestro cerebro”. Algo sobre lo que cada vez hay más evidencias, pero de lo que falta concienciar a la población , “solo un tercio de las personas piensa que es posible reducir su riesgo de desarrollar demencia, en comparación con el 77% que cree que puede reducir su riesgo de enfermedad cardíaca”, asegura. Y es que, aunque todavía faltan más investigaciones para demostrar a ciencia cierta lo que sugiere este estudio, como afirma Imarisio, “ nuestro cerebro no actúa de manera aislada del resto de nuestro cuerpo y una buena regla general para todos es que lo que es bueno para su corazón también es bueno para su cerebro”.

You May Also Like