Un estudio recomienda llevar mascarilla también dentro de casa para evitar los contagios intrafamiliares de coronavirus

El estudio ha recogido algunas críticas. Antonio Lazzarino, del University College London advierte de que el estudio en sí no es suficiente para hacer recomendaciones oficiales de ningún tipo. “Este estudio no es una ciencia sólida, ya que tiene varias limitaciones en la concepción y en el análisis estadístico”, dijo en un comunicado. “La principal limitación es que fue diseñado a nivel familiar, en lugar de a nivel individual”. Lazzarino también señaló que el estudio no hizo una distinción entre si las familias usaban máscaras N95, máscaras quirúrgicas o máscaras de tela básicas.

