Un estudio muestra que las medidas aisladas contra la pandemia son menos eficaces que las combinadas

Esto es clave porque, mientras no haya una vacuna, una de la principales armas para combatir el SARS-CoV-2 es el distanciamiento social, según una investigación de la Universidad de Edimburgo (Escocia) que publica este viernes la revista The Lancet.

La pandemia de coronavirus ha obligado a los gobiernos a adoptar diferentes enfoques para frenar su propagación, desde los más restrictivos a los menos dañinos para la economía, pero un estudio advierte que l as medidas aisladas no son tan eficaces como una combinación de éstas.

